Чем известен единственный президент СССР Михаил Горбачев?

Михаил Горбачев.

CentralAsia (CA) - 30 августа в Москве после продолжительной болезни умер последний генеральный секретарь ЦК КПСС и единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Горбачев Михаил Сергеевич родился 2 марта 1931 года в селе Привольское Красногвардейского район Северо-Кавказского края (ныне — территория Ставропольского края). Его отец работал механизатором на машинно-тракторной станции, мать — в колхозе. С 15 лет трудился помощником комбайнера.

В 1955 году окончил юридический факультет МГУ, в 1967 году — заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института, получил квалификацию «агроном-экономист». После окончания университета был направлен на Ставрополье в краевую прокуратуру, но быстро перешел на работу в комсомол.

В 1952 году вступил в КПСС. В 1955–1956 годах был заместителем заведующего отделом агитации и пропаганды Ставропольского краевого комитета ВЛСКМ. В 1956–1958 годах занимал пост первого секретаря Ставропольского городского комитета ВЛКСМ, в 1961–1966 годах — первый секретарь краевого комитета комсомола.

В 1961 году был избран делегатом XXII съезда КПСС, после избирался делегатом XXIV (1971 год) и всех последующих съездов партии. С 1966 по 1970 год проделал путь от первого секретаря ставропольского горкома КПСС до первого секретаря краевой ячейки партии

В 1970–1989 годах — депутат Верховного Совета СССР VII-XI созывов. За это время возглавлял комиссии по делам молодежи, законодательных предложений и по иностранным делам.

В 1971 году стал членом ЦК КПСС. 27 ноября 1978 года был избран секретарем ЦК КПСС, курировал вопросы сельского хозяйства. 21 октября 1980 года вошел в состав политбюро.

С 11 марта 1985 года по 24 августа 1991 года занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС.

23 апреля 1985 года объявил курс на «ускорение социально-экономического развития СССР», впоследствии получивший название «перестройка». В мае того же года была начата антиалкогольная кампания. За три года производство спиртных напитков сократилось в два раза.

В начале 1986 года на XXVII съезде КПСС заявил о необходимости политики «гласности»: в периодических изданиях сменились главные редакторы, начали публиковаться запрещенные ранее литературные произведения. В 1988 году была изменена избирательная система СССР, стало возможно выдвигать на выборы независимых от КПСС кандидатов. В 1986–1991 годах легализована частная коммерческая деятельность. С 1988 по 1991 год при Михаиле Горбачеве было реабилитировано более 1 млн незаконно осужденных граждан СССР. 12 июня 1990 года принят закон «О печати и других средствах массовой информации», отменивший цензуру.

В 1988 году избран председателем президиума Верховного Совета СССР. 25 мая 1989 года стал председателем Верховного Совета СССР.

В 1989 году начался вывод советских войск из Афганистана и Восточной Европы, были подписаны договоры с рядом западных государств о сокращении ядерного вооружения. В 1990 году — Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, в результате чего были объединены ГДР и ФРГ.

В феврале 1990 года заявил о необходимости создания поста президента СССР и отмены положения конституции о руководящей роли КПСС. Соответствующие поправки были внесены 14 марта того же года. 15 марта занял пост президента СССР.

В апреле-июле 1991 года вместе с главами девяти республик СССР разрабатывал договор о создании Союза Суверенных Государств. Его подписание было сорвано попыткой госпереворота. 18 августа 1991 года отказался сотрудничать с членами ГКЧП и был изолирован на даче в Форосе. Спустя четыре дня «августовский путч» закончился в пользу сторонников президента РСФСР Бориса Ельцина.

С 5 сентября по 25 декабря 1991 года занимал пост председателя Госсовета СССР. 6 сентября подписал постановление о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии.

25 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, Горбачев сложил полномочия президента СССР. На следующий день была принята декларация о прекращении существования СССР.

С января 1992 года занимал пост президента Международного фонда социально-экономических и политологических исследований. В 1993 году основал международную неправительственную организацию «Международный Зеленый Крест». Был ее президентом до 2017 года.

В 1996 году баллотировался на пост президента России, в первом туре набрал 0,51% голосов.

В 1999 году был одним из инициаторов создания Форума лауреатов Нобелевской премии мира. В 2000–2001 годах возглавлял общественный совет НТВ.

В 2000 году создал Российскую объединенную социал-демократическую партию, в 2001 году она вошла в Социал-демократическую партию России (СДПР). До 2004 года был ее лидером. В 2007 году, после реорганизации партии, возглавил общероссийское общественное движение «Союз социал-демократов».

В 2002–2009 годах — сопредседатель российско-германского форума «Петербургский диалог». В 2010 году организовал «Форум новой политики» и возглавил совет ее учредителей.

Удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. Такими как, ордена Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени и другие. Кроме того, отмечен множеством иностранных наград и премий. Лауреат Нобелевской премии мира 1990 года.

С 1953 по 1999 год был женат на Раисе Горбачевой (в девичестве — Титаренко). В 1957 году у них родилась дочь Ирина.