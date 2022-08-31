Представителя CPJ Гульнозу Саид не пустили в Узбекистан

Гульноза Саид

CentralAsia (UZ) - Утром во вторник 30 августа иммиграционные власти Узбекистана отказали во въезде координатору программы нью-йоркской неправительственной организации Комитет по защите журналистов (CPJ) в Европе и Центральной Азии Гульнозе Саид (Cаидазимовой).

Иммиграционная система показала, что ей не разрешен въезд в страну, говорится в официальном пресс-релизе CPJ.

Гульноза Саид, гражданка США. Сообщается, что в настоящее время она находится в ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где власти заявили, что она должна оставаться до вылета рейса в Нью-Йорк, запланированного на 1 сентября.

По данным CPJ, Саид наносит семейный визит в Узбекистан после поездки в Грузию и Латвию с миссией CPJ.

«Власти Узбекистана должны разрешить Гульнозе Саид въезд в страну, чтобы она могла забрать сына и спокойно вернуться с семейного отдыха», – заявила президент CPJ Джоди Гинзберг в Нью-Йорке. «Саид не работала в Узбекистане, и мы считаем отказ в ее въезде в страну формой преследования, направленной на то, чтобы запугать ее за ее работу за пределами страны, освещающую и поддерживающую журналистов».

Сама Гульноза Саид сообщила информагентству «Фергана», что ее «не пускают в страну, хотя без проблем пустили пять недель назад и выпустили две недели назад».

Комитет защиты журналистов – независимая некоммерческая организация, которая на протяжении более чем 40 лет защищает свободу прессы во всем мире. СPJ состоит из около 40 экспертов по всему миру со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Когда происходят нарушения свободы прессы, КЗЖ мобилизует сеть корреспондентов, которые сообщают и принимают меры от имени тех, кого преследуют.