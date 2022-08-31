Путин выразил соболезнования в связи со смертью Горбачева

Михаил Горбачев и Владимир Путин

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, утром направит телеграмму родным и близким. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнования родным и близким», — сказал представитель Кремля.

Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни. Как указали в Центральной клинической больнице, он скончался «после тяжелой и продолжительной болезни». Источник «РИА Новости» сообщил, что политик «почти все последнее время проводил в палате в больнице, где ему оказывали паллиативную помощь». В начале лета в «Горбачев-фонде» отмечали, что у Горбачева были проблемы с почками и он уже несколько лет проходил гемодиализ.