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В Узбекистане ощущалось землетрясение, произошедшее в Таджикистане

CentralAsia (UZ) -  По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, 31 августа в 8:11 часов по местному времени в Таджикистане произошло землетрясение.

Магнитуда М=4,3, глубина – 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 220 км в юго-западном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:

Тайлакский район: 2 балла, 52 км;

город Джизак: 2 балла, 55 км;

Галляаральский район: 2 балла, 56 км;

Ургутский район: 2 балла, 58 км;

Зааминский район: 2 балла, 58 км;

Джамбайский район: 2 балла, 60 км.

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