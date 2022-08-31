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В Москве задержали уроженку Узбекистана, обвиняемую в попытке украсть 5-летнюю девочку
Предыстория: В Москве гражданка Узбекистана пыталась похитить девочку с детской площадки, - СМИ

CentralAsia (UZ) -  Полиция задержала женщину, которую подозревают в попытке похищения пятилетней девочки в Гольяново, сообщает Tелеграм-канал «Осторожно, Москва».

Адвокат семьи ребенка Константин Ерохин сообщил, что против уроженки Узбекистана возбуждено уголовное дело. Ей грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что 19 августа 2022 года женщина взяла пятилетнюю девочку за руку и попыталась увести ее с детской площадки. Происходящее заметила мать ребенка, догнала неизвестную и силой отбила дочь. Тогда родительницу окружили неизвестные, утверждая, что это их девочка. Приехавшие на место полицейские помогли решить конфликт, однако не задержали подозреваемых. После этого матери ребенка стали поступать угрозы.

Местные жители организовали митинг во дворе и у отдела полиции, чтобы добиться задержания похитительницы, так как сотрудники правоохранительных органов не увидели злого умысла в поступке уроженки Узбекистана и отпустили ее. Родители обеспокоены, что и их детей могут украсть.

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