Мировые лидеры выразили соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева. Что они сказали о нем?

CentralAsia (CA) - В Москве на 92-м году жизни скончался первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. Мировые лидеры выразили свои соболезнования.

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин выражает глубокие соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, направит телеграмму его родным и близким утром, заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Михаила Горбачева. Утром он направит телеграмму соболезнований родным и близким», - сказал Песков.

Президент США Джо Байден

«Михаил Горбачев был человеком замечательного видения. Как лидер СССР, он работал с президентом Рейганом над сокращением ядерных арсеналов наших двух стран, к облегчению людей во всем мире, молящихся о прекращении гонки ядерных вооружений. После десятилетий жестоких политических репрессий он принял демократические реформы. Он верил в гласность и перестройку – открытость и перестройку – не просто как в лозунги, а как в путь вперед для народа Советского Союза после стольких лет изоляции и лишений.

Это были действия редкого лидера — человека, обладавшего воображением, чтобы увидеть возможность иного будущего, и мужеством, чтобы рискнуть всей своей карьерой ради его достижения. Результатом стал более безопасный мир и большая свобода для миллионов людей.

Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям, а также всем людям, которые выиграли от его веры в лучший мир», - говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон

«Мои соболезнования в связи со смертью Михаила Горбачева, человека мира, чьи решения открыли россиянам путь к свободе. Его приверженность миру в Европе изменила нашу общую историю», - написал он в своем Twitter.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон

«Я всегда восхищался мужеством и честностью, которые он продемонстрировал, доведя холодную войну до мирного завершения… Во времена «Путинской агрессии в Украине» его неустанная приверженность открытию советского общества остается примером для всех нас»,- написал Джонсон.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Михаил Горбачев был уникальным государственным деятелем, изменившим ход истории. Мир потерял выдающегося мирового лидера, убежденного многосторонника и неутомимого борца за мир. Я глубоко опечален его кончиной», передает слова генсека пресс-служба ООН.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

«Михаил Горбачев был авторитетным и уважаемым лидером. Он сыграл решающую роль в прекращении холодной войны и падении железного занавеса. Это открыло путь к свободной Европе… Мы не забудем это наследие», - написала она.

Бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер III

«История запомнит Михаила Горбачева как гиганта, который вел свою великую нацию к демократии. Он сыграл решающую роль в мирном завершении холодной войны, приняв решение не применять силу для сохранения целостности империи… Свободный мир очень скучает по нему», - передает Globalnews.