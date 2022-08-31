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В Казахстане за сутки выявили 230 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 230 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 44;

в городе Алматы – 36;

в Карагандинской области – 35;

в Костанайской области – 24;

в Акмолинской области – 20;

в ЗКО – 20;

в Мангистауской области – 10;

в Атырауской области – 9;

в СКО – 9;

в Павлодарской области – 6;

в Кызылординской области – 4;

в Актюбинской области – 4;

в Алматинской области – 3;

в городе Шымкент – 2;

в ВКО – 2;

в Жамбылской области – 1;

в Туркестанской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 388 479 случаев.

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Коронавирус в Казахстане
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