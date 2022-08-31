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Фоторепортаж — Михаил Горбачев. Жизнь человека, который изменил мир
Михаил Горбачев у мемориального комплекса «Берлинская стена», 1998 год
Михаил Горбачев у мемориального комплекса «Берлинская стена», 1998 год

CentralAsia (CA) -  30 августа 2022 года умер Михаил Горбачев — бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР, человек, завершивший холодную войну.

В 1991 году, когда Горбачев ушел в отставку, казалось, что мир изменился навсегда. Это было время безграничной свободы и еще большей надежды.

Посмотрите, какой была жизнь Михаила Горбачева.

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