Фоторепортаж — Михаил Горбачев. Жизнь человека, который изменил мир
- Азия и мир, политика
- 10:52, 31 августа 2022
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Михаил Горбачев у мемориального комплекса «Берлинская стена», 1998 год
CentralAsia (CA) - 30 августа 2022 года умер Михаил Горбачев — бывший генеральный секретарь ЦК КПСС, первый и единственный президент СССР, человек, завершивший холодную войну.
В 1991 году, когда Горбачев ушел в отставку, казалось, что мир изменился навсегда. Это было время безграничной свободы и еще большей надежды.
Посмотрите, какой была жизнь Михаила Горбачева.
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