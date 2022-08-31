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Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище
Михаил Горбачев
Михаил Горбачев

CentralAsia (CA) -  Последнего генерального секретаря ЦК КПСС и единственного президента СССР Михаила Горбачева, который скончался на 92-м году жизни, похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на знакомых Михаила Горбачева и представителей Горбачев-фонда. Дата похорон пока не известна.

Михаил Горбачев умер 30 августа в Центральной клинической больнице в Москве. Ему был 91 год. По информации ТАСС, его госпитализировали в начале пандемии по требованию врачей ЦКБ, и с тех пор он находился под наблюдением медиков. Жена Михаила Горбачева Раиса умерла 20 сентября 1999 года в возрасте 67 лет.

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