Глава «Казмунайгаза» и вице-министр энергетики Казахстана получили выговор из-за нехватки дизельного топлива

CentralAsia (KZ) - Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов и председатель правления компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев получили «строгие выговоры» из-за нехватки дизтоплива на казахском рынке. Как посчитали в правительстве, они не приняли своевременные меры для нормализации ситуации.
Над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны работает специально созданная комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром. В её состав вошли представители ответственных государственных органов и национальных компаний.
Комиссия выявила факторы, которые и повлияли на нехватку важного для страны горючего. Так, одной из основных причин является существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.
«К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230-260 тенге ($0,49-$0,55) за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге ($0,93).
Зафиксированы факты, когда казахские нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объёмов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС», - описывается в пресс-релизе правительства Казахстана на национальном топливном рынке.
Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний «КазМунайГаз», Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.
Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ приняли ряд мер:
увеличен объём производства ДТ до 5,2 млн тонн в этом году, что на 340 тысяч тонн больше, чем в 2021 году;
увеличены объёмы отгрузки ДТ с нефтеперерабатывающих заводов;
Фондом «Самрук-Казына» и АО НК «КазМунайГаз» достигнута договоренность о поставках дополнительных объёмов дизтоплива;
запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ;
с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путём прямого закупа НПЗ.
Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты кол-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.
Поясняется, что ряд «ответственных сотрудников» также были уволены с постов Министерстве энергетики и «Казмунайгазе». «Данный вопрос находится на особом контроле Правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября»,— говорится в тексте.