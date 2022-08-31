Глава «Казмунайгаза» и вице-министр энергетики Казахстана получили выговор из-за нехватки дизельного топлива

Магзум Мирзагалиев, Асет Магауов

CentralAsia (KZ) - Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов и председатель правления компании «Казмунайгаз» Магзум Мирзагалиев получили «строгие выговоры» из-за нехватки дизтоплива на казахском рынке. Как посчитали в правительстве, они не приняли своевременные меры для нормализации ситуации.

Над вопросом бесперебойного обеспечения дизельным топливом всех регионов страны работает специально созданная комиссия во главе с первым вице-премьером Романом Скляром. В её состав вошли представители ответственных государственных органов и национальных компаний.

Комиссия выявила факторы, которые и повлияли на нехватку важного для страны горючего. Так, одной из основных причин является существенный рост потребления топлива, в первую очередь транзитным иностранным транспортом. Вторая причина – переток дизтоплива за пределы Казахстана в соседние страны из-за существенной разницы в цене.

«К примеру, стоимость дизеля в Казахстане составляет 230-260 тенге ($0,49-$0,55) за литр, тогда как на заправках Узбекистана, Кыргызстана и России цена доходит до 440 тенге ($0,93).

Зафиксированы факты, когда казахские нефтебазы продавали дизтопливо по цене выше его розничной стоимости, что приводило к сокращению объёмов реализации топлива в регионах, так как его покупка становилась нерентабельной для АЗС», - описывается в пресс-релизе правительства Казахстана на национальном топливном рынке.

Кроме того, выявлены системные упущения и недостатки в выработке, маркетинге и логистике со стороны компаний «КазМунайГаз», Petrosun, а также нефтеперерабатывающих заводов.

Для нормализации ситуации и полного обеспечения внутреннего рынка ГСМ приняли ряд мер:

увеличен объём производства ДТ до 5,2 млн тонн в этом году, что на 340 тысяч тонн больше, чем в 2021 году;

увеличены объёмы отгрузки ДТ с нефтеперерабатывающих заводов;

Фондом «Самрук-Казына» и АО НК «КазМунайГаз» достигнута договоренность о поставках дополнительных объёмов дизтоплива;

запланировано расширение производственных мощностей Шымкентского НПЗ;

с 2023 года планируется поэтапный переход на новую схему работы НПЗ, в рамках которой нефть на заводы будет поставляться непосредственно недропользователями либо путём прямого закупа НПЗ.

Кроме того, в Минэнерго и крупных сетях АЗС открыты кол-центры, куда казахстанцы могут сообщать о фактах необоснованного завышения цен и отказов в реализации ГСМ.

Поясняется, что ряд «ответственных сотрудников» также были уволены с постов Министерстве энергетики и «Казмунайгазе». «Данный вопрос находится на особом контроле Правительства, стабилизация ситуации ожидается уже в начале сентября»,— говорится в тексте.

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