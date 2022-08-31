В Узбекистане за сутки выявлено 17 инфицированных COVID-19

- Узбекистан, общество
- 11:48, 31 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - На 31 августа в Узбекистане общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 243 768. В течение прошедших суток зафиксированы 17 (накануне – 6) новых случаев, сообщает Минздрав республики.
Заболевшие зарегистрированы в столице (13), Ташкентской области (3) и Республике Каракалпакстан (1).
Данные о выздоровевших за прошедшие сутки Минздравом не публикуются.
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