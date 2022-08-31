Премьер-министр Ирака уйдет в отставку при ухудшении обстановки в стране

Мустафа Аль-Казыми

CentralAsia (CA) - Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что покинет свой пост, если в стране «будут продолжаться конфликты и хаос». Он также сообщил о создании правительственного комитета «для выявления тех, кто пролил кровь иракцев и обстреливал ракетами здания правительства».

«Я предупреждаю, если они (протестующие) хотят и дальше разжигать хаос, конфликты и раздоры, а не слушать голос разума, я предприму свой моральный и патриотический шаг, чтобы оставить пост в нужное время в соответствии с Конституцией, и привлечь их (протестующих) к ответственности перед иракцами и перед историей»,— сказал премьер в обращении к иракскому народу.

Политический кризис в Ираке продолжается с осени 2021 года. Тогда на пост премьер-министра был назначен Мустафа аль-Казыми, который занимал эту должность ранее. Для разрешения кризиса оппозиционный политик имам Муктад ас-Садр был выдвинут на пост премьер министра от политического альянса шиитских партий «Координационная структура».

Однако он так и не получил этот пост. В июне имам заявил, что уходит из политики «из-за неразрешимого политического тупика». 29 августа сторонники шиитского имама Муктада ас-Садра дважды блокировали штаб-квартиру правительства Ирака. Согласно последним данным иракских медиков, число погибших во время столкновений достигло 30, более 700 человек получили ранения, в том числе 110 сотрудников служб безопасности.