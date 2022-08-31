экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ISW: Российские войска перебрасывают военную технику в Крым и проводят наземные атаки в Херсонской области (карта военных действий в Украине)
// Минобороны России
// Минобороны России
// Минобороны России

CentralAsia (CA) -  Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 30 на 31 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы продолжают переброску военной техники в Крым.

Также российские войска проводят наземные атаки на севере Херсонской области.

Выводы института:

Украинские силы продолжают контрнаступательные действия с наземными штурмами и ударами по российским линиям связи (GLOC) через реку Днепр.

Российские силы провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к югу от Бахмута и у западной окраины Донецка.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Монголии, Китая и России
  • За сутки в Монголии выявлено 80 новых случаев заражения COVID-19
  • Владимир Путин предложил начинать адаптацию мигрантов к России еще у них на родине


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com