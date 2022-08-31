ISW: Российские войска перебрасывают военную технику в Крым и проводят наземные атаки в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

// Минобороны России // Минобороны России

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 30 на 31 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские силы продолжают переброску военной техники в Крым.

Также российские войска проводят наземные атаки на севере Херсонской области.

Выводы института:

Украинские силы продолжают контрнаступательные действия с наземными штурмами и ударами по российским линиям связи (GLOC) через реку Днепр.

Российские силы провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.

Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к югу от Бахмута и у западной окраины Донецка.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.