ISW: Российские войска перебрасывают военную технику в Крым и проводят наземные атаки в Херсонской области (карта военных действий в Украине)

- Азия и мир, политика
- 11:56, 31 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 30 на 31 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.
По его данным, российские силы продолжают переброску военной техники в Крым.
Также российские войска проводят наземные атаки на севере Херсонской области.
Выводы института:
Украинские силы продолжают контрнаступательные действия с наземными штурмами и ударами по российским линиям связи (GLOC) через реку Днепр.
Российские силы провели ограниченную наземную атаку к северу от Харькова.
Российские силы провели ограниченные наземные атаки к юго-западу от Изюма, к югу от Бахмута и у западной окраины Донецка.
В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:
Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).
Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле [полное окружение (больших групп войск)] между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.
Supporting Effort 1 — город Харьков.