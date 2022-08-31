Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, позволяющий закрывать СМИ без суда

CentralAsia (CA) - Верховная рада проголосовала за законопроект о работе медиа в первом чтении. За проголосовали 233 из 423 депутатов парламента. Об этом сообщило украинское издание «Страна.UA». Ранее законопроект критиковали журналисты и правозащитники: по их мнению, он изменит ситуацию со свободой слова в Украине.

Законопроект позволит Национальному совету по телевидению и радиовещанию приостанавливать работу СМИ, в том числе и онлайн-изданий, без решения суда. Нацсовет также сможет применять штрафы, отменять регистрацию СМИ или запретить распространение материалов издания. Закон предлагает запретить работу медиа, в структуре собственности которых есть граждане или резиденты России.

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что законопроект не обсуждали с журналистами и представителями медиасферы. «В нынешней редакции законопроект о медиа может стать тормозом европейской интеграции вместо того чтобы стать победой — одним из быстро выполненных наших обязательств, а именно — выполнением директивы Еврокомиссии об аудиовизуальных услугах»,— написал Томиленко в своем Facebook после первого чтения законопроекта.

Как отмечает «Страна.UA», законопроект был внесен в Верховную раду три года назад, над ним работали депутаты от партии «Слуга народа». Правительство настаивает на принятии закона из-за ввода войск России на Украину. Законопроект критиковали журналисты, правозащитники и международные организации. По их мнению, закон может негативно сказаться на ситуации со свободой слова на Украине.