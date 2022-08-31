Талибы объявили выходным день вывода иностранных войск из Афганистана

CentralAsia (CA) - Движение «Талибан» решило сделать государственным выходным день вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом сообщает новостное агентство Khaama.

В последний день августа по всей стране пройдут специальные мероприятия.

Ранее талибы объявили государственным праздником 15 августа – день своего прихода к власти.

В начале августа прошлого года боевики «Талибана» после начавшегося вывода войск США из Афганистана организовали наступление на позиции правительственных сил и 15 августа вошли в Кабул. В ночь на 31 августа США объявили о выводе всех своих военных из Афганистана и официально завершили свою миссию в этой стране.

Двадцать лет иностранные войска вели боевые действия против талибов и других террористических группировок, действовавших в Афганистане.

В феврале 2020 года США договорились с талибами о заключении мирного соглашения. Затем американский контингент постепенно сокращался в Афганистане. Финальный этап вывода иностранных войск произошел после того, как в ночь с 15 на 16 августа талибы без сопротивления заняли Кабул.

С 16 августа иностранные военные проводили эвакуацию иностранных граждан и афганцев, которые сотрудничали с иностранцами в период с 2001 по 2021 годы - самолетами через аэропорт Кабула.

31 августа эвакуация и вывод иностранных войск были завершены. На последнем американском самолете афганскую столицу покинули командующий американскими войсками в Кабуле Крис Донахью и посол США в Афганистане Росс Уилсон.