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Военные Тайваня впервые открыли огонь в сторону китайского дрона
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Центральное информационное агентство Тайваня сообщило об открытии предупредительного огня национальной армией острова в сторону беспилотника Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Как сообщает агентство, беспилотник Китая вошел в запретные воды острова Цзиньмэнь. Глава Тайваня Цай Инвэнь заявила о необходимости принятия своевременных мер в отношении китайских летательных аппаратов.

Как сообщили агентству представители Минобороны Тайваня, военные силы острова заметили беспилотник, приближающийся к воздушному пространству острова Эрдань (входит в архипелаг Цзиньмэнь). После этого тайваньские военные открыли предупредительный огонь боевыми снарядами. Затем беспилотник улетел.

Китай проводит военные учения в ответ на визиты высокопоставленных чиновников США на Тайвань с начала августа. КНР считает остров своей территорией, а визиты представителей Соединенных Штатов, по мнению правительства, нарушением политики «одного Китая». 28 августа подразделения восточной зоны НОАК были приведены в усиленный режим боевой готовности на фоне прохода крейсеров США по Тайваньскому проливу. НОАК также заявил о регулярном патрулировании воздушного пространства вокруг острова. Издание Politico сообщало, что администрация президента США планирует продать оружие Тайваню на сумму $1,1 млрд.

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