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В Китае разработали наноматериал для нейтрализации коронавируса

CentralAsia (CA) -  Китайские ученые разработали наноматериал, который, сообщает издание China Daily, способен поражать спайковый белок вируса SARS-CoV-2, включая омикрон- и дельта-штаммы. Подробное исследование ученых опубликовано в научном журнале Nature Nanotechnology.

Сообщается, что тестирование наноматериала показало его эффективность как обеззараживающего агента и терапевтического средства. Препарат уничтожает коронавирус с помощью макрофагов носителя, что было выявлено при его тестировании на мышах. Наноматериал представляет собой двухмерный нанолист из индия, фосфора, меди и серы.

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