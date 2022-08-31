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Представитель CPJ Гулноза Саид получила разрешение на въезд в Узбекистан
Предыстория: Представителя CPJ Гульнозу Саид не пустили в Узбекистан

CentralAsia (UZ) -  Ранее появилась информация о том, что Гулнозе Саид, координатору программы ННО (CPJ) «Комитета по защите журналистов в Европе и Центральной Азии» в Нью-Йорке, отказано во въезде в Узбекистан.

Фонд масс-медиа Узбекистана направил соответствующий запрос в государственные органы, регулирующие вопросы въезда и выезда в Узбекистан.

Согласно полученной информации, этот вопрос решен и Гулнозе Саид разрешен въезд в страну.

Как сообщили в комитете, утром во вторник 30 августа иммиграционные власти Узбекистана отказали во въезде Гульнозе Саид (Cаидазимовой).

Иммиграционная система показала, что ей не разрешен въезд в страну, говорится в официальном пресс-релизе CPJ.

Гульноза Саид, гражданка США. Сообщалось также, что она находитлась в ташкентском международном аэропорту имени Ислама Каримова, где власти заявили, что она должна оставаться до вылета рейса в Нью-Йорк, запланированного на 1 сентября.

По данным CPJ, Саид наносит семейный визит в Узбекистан после поездки в Грузию и Латвию с миссией CPJ.

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