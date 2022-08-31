В Ташкенте после реконструкции открыли библиотеку имени Ислама Каримова

CentralAsia (UZ) - Церемония открытия библиотеки имени первого президента Узбекистана Ислама Каримова состоялась 29 августа в резиденции Оксарой, передает «Газета.uz».

Библиотека была основана в 2018 году. В течение четырёх лет здесь действовал лишь общий читальный зал. В ходе реконструкции библиотеку оснастили современным оборудованием и открыли несколько отделов.

Мероприятие началось с выступления супруги первого президента Татьяны Каримовой и директора Научно-просветительского мемориального комплекса имени Ислама Каримова Темура Ширинова.

После торжественного перерезания красной ленты руководство библиотеки вручило Татьяне Каримовой читательский билет. Таким образом, она стала первым членом библиотеки.

Объём фона библиотеки составляет более 70 тысяч книг и 10 тысяч журналов.

В отделе личной библиотеке Ислама Каримова собраны произведения его авторства, книги, подаренные представителями зарубежных стран во время государственных визитов, а также монографии и художественная литература.

Среди книг, подаренных Исламу Каримову, есть экземпляры с именными подписями и пожеланиями. Среди них книги с автографами первого президента России Бориса Ельцина, бывшего президента Израиля Шимона Переса, народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова и другие.

В отделе личной библиотеки Ислама Каримова также хранятся 500 томов ценной для первого президента литературы. Эти книги Татьяна Каримова передала библиотеке в качестве подарка.

Библиотека имени Ислама Каримова откроет двери для посетителей 5 сентября.