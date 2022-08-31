Эмир Катара приедет в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время.

Во время встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений.

Токаев приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре.

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