Эмир Катара приедет в Казахстан

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Катара Мохаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.
Мохаммед бен Абдулрахман Аль Тани передал Касым-Жомарту Токаеву приветствие Эмира Катара и подтвердил его приезд в Казахстан в ближайшее время.
Во время встречи были обсуждены перспективы развития казахско-катарских отношений.
Токаев приветствовал проведение первого заседания диалоговой площадки руководителей внешнеполитических ведомств государств Центральной Азии и Персидского залива, которое состоится в Эр-Рияде в сентябре.
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