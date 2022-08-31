КНБ разыскивает казахстанцев, поехавших воевать в Украину

CentralAsia (KZ) - Комитет национальной безопасности РК проводит работу по поиску казахстанцев, которые покинули страну для участия в военных действиях в Украине, сообщили в ответе на официальный запрос в профильном ведомстве.

«С учетом обострения международной обстановки на фоне военных действий в Украине, не исключается вероятность выезда отдельных казахстанских граждан за рубеж для участия в вооруженном конфликте. Органами КНБ проводится работа по поиску таковых, получению необходимой информации о них», — сообщили в КНБ.

В ведомстве добавили, что в случае возвращения после участия в вооруженном конфликте граждан в Казахстан, к ним будут применяться соответствующие меры наказания.

В частности, за умышленное неправомерное участие гражданина Казахстана в вооруженном конфликте или военных действиях на территории иностранного государства предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до девяти лет в соответствии со статьями 170 «Участие в иностранных вооруженных конфликтах» и 172 «Наемничество» УК РК.

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