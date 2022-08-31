В России растет заболеваемость коронавирусом — 46,3 тыс. случаев за сутки

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили более 46 321 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 31 августа передает оперативный штаб. Это максимум с марта, когда за сутки выявили 44 989 заболевших.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 528 969.

Днем ранее число выявленных случаев составило 37 067.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8528), в Петербурге (3247) и Московской области (3136). Меньше всего — в Ненецком округе (12 случаев), Магаданской области (18 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4232. За этот же период 39 054 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 596 634.

За сутки умерли 92 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 346 человек.