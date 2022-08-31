В России растет заболеваемость коронавирусом — 46,3 тыс. случаев за сутки

- Азия и мир, общество
- 14:13, 31 августа 2022
- Просмотров: 212 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В России за последние сутки выявили более 46 321 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 31 августа передает оперативный штаб. Это максимум с марта, когда за сутки выявили 44 989 заболевших.
Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 19 528 969.
Днем ранее число выявленных случаев составило 37 067.
Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (8528), в Петербурге (3247) и Московской области (3136). Меньше всего — в Ненецком округе (12 случаев), Магаданской области (18 случаев).
За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4232. За этот же период 39 054 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 596 634.
За сутки умерли 92 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 384 346 человек.