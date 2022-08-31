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Инфляция в Германии побила 50-летний рекорд

CentralAsia (CA) -  Инфляция в Германии выросла до самого высокого уровня почти за 50 лет, передает Reuters.

В августе потребительские цены в Германии, согласованные по сравнению с данными об инфляции в других странах Европейского союза (HICP), выросли на 8,8% за год после неожиданного роста на 8,5% в июле, сообщило федеральное статистическое управление.

Так, уровень инфляции впервые обновил рекорды с зимы 1973-1974 годов, когда первый нефтяной кризис привел к новому инфляционному циклу.

Отмечается, что рост цен на энергоносители в результате войны в Украине стал основным двигателем высшей инфляции, цены на энергоносители в августе были на 35,6% выше, чем в том же месяце прошлого года.

Рост происходит несмотря на меры правительства, направленные на подавление инфляции, включая удешевление билетов на общественный транспорт и снижение налога на топливо, которое должно завершиться 31 августа.

Аналитики прогнозируют, что без каких-либо дальнейших мер инфляция в крупнейшей экономике Европы может достичь двузначного числа до конца 2022 года.

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