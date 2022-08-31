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Посол Казахстана в Узбекистане назначен главой Туркестанской области РК
Дархан Сатыбалды
Дархан Сатыбалды

CentralAsia (KZ) -  Посол Казахстана в Узбекистане Дархан Сатыбалды назначен главой Туркестанской области.

Ранее, 26 августа аким Туркестанской области Умирзак Шукеев подал в отставку из-за своего подчиненного – акима Кентау, которого признали виновным в получении взятки в особо крупном размере. 31 августа президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку Шукеева.

Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года, окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, а также Казахский гуманитарно-юридический университет. По профессии – экономист-менеджер, юрист.

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