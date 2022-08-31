В аэропорту Ташкента у пассажира изъяли в багаже 50 живых детенышей крокодила (видео)

В аэропорту Ташкента у пассажира изъяли в багаже 50 живых детенышей крокодила

CentralAsia (UZ) - Пассажир одного из рейсов, прибывших в аэропорт Ташкента, пытался провезти 54 детеныша крокодила в своем багаже, сообщает ГТК Узбекистана.

По данным ведомства, мужчина спрятал животных в нескольких пластиковых контейнерах, среди моркови, лимонов, бананов, а также других фруктов и овощей. Контейнеры были обернуты в фольгу, чтобы затруднить таможенникам досмотр и скрыть движение крокодилов для сканера.

По данному факту проводится расследование, выясняются причины, с какой целью пассажир ввез такое количество крокодилов в Узбекистан.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане планируют запретить содержание в домашних условиях диких и ядовитых животных без специального разрешения Госкомэкологии.