Путин заявил об огромном влиянии Горбачева на ход мировой истории
- Азия и мир, политика
- 15:42, 31 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева.
«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в сообщении.
Путин особо отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которой Горбачев занимался в последние годы.
Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.
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