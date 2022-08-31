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Путин заявил об огромном влиянии Горбачева на ход мировой истории

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента СССР Михаила Горбачева.

«Михаил Горбачев был политиком и государственным деятелем, оказавшим огромное влияние на ход мировой истории. Он возглавлял нашу страну в период сложных, драматических изменений, масштабных внешнеполитических, экономических, общественных вызовов. Глубоко понимал, что реформы необходимы, стремился предложить свои решения назревших проблем», — говорится в сообщении.

Путин особо отметил гуманитарную, благотворительную и просветительскую деятельность, которой Горбачев занимался в последние годы.

Михаил Горбачев умер 30 августа на 92-м году жизни.

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