В Туркменистане распространяется новый «аптечный наркотик», - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане набирает популярность новый аптечный препарат, которым пользуются с целью ощутить наркотическое воздействие. Как сообщают источники turkmen.news, полиция по всей стране проводит рейды против любителей прегабалина.

С распространением препарата активно борется полиция. В Дашогузском велаяте к рейдам привлечены сотрудники уголовного розыска, что свидетельствует о серьезном отношении к этой проблеме, передает издание.

Ранее самым сильнодействующим аптечным препаратом, использующимся в наркотических целях, в Туркменистане считалось опиоидное обезболивающее трамадол. Но примерно в 2019 году его оборот резко ограничили. На смену трамадолу пришел тропикамид, в норме применяемый для расширения зрачков в офтальмологии. Кроме того, наркопотребителям известно большое количество препаратов, которые не так сильно действуют на психику, но зато стоят дешевле и легче добываются. Родителям стоит насторожиться, если они увидят у своих детей баралгин, бобенак, димедрол.

Прегабалин — противосудорожный препарат, применяющийся в комплексной терапии эпилепсии, при нейропатических болях, а также для лечения тревожных расстройств. Среди побочных эффектов препарата, согласно инструкции, — «эйфория, спутанность сознания, снижение либидо, раздражительность, бессонница, дезориентация».Почти все перечисленные эффекты — это именно то, за чем охотятся «аптечные наркоманы». Новость о возможности применения прегабалина передается из уст в уста. Купить это лекарство без рецепта в аптеке нельзя, однако одну капсулу можно приобрести у перекупщиков.