Изъятые из багажа пассажира детеныши крокодила помещены в Ташкентский зоопарк

CentralAsia (UZ) - Государственный комитет по экологии и сотрудники пограничного ветеринарного поста «Ташкент-АЭРО» передали детенышей крокодилов Ташкентскому зоопарку на временное хранение. Об этом сообщили в Госкомэкологии Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ташкента таможенники пресекли контрабанду рептилий. Детёнышей крокодила, в количестве 54 штук, перевозили в пластиковых контейнерах, внутри которых также находились фрукты и овощи.