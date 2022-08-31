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Изъятые из багажа пассажира детеныши крокодила помещены в Ташкентский зоопарк
Предыстория: В аэропорту Ташкента у пассажира изъяли в багаже 50 живых детенышей крокодила (видео)

CentralAsia (UZ) -  Государственный комитет по экологии и сотрудники пограничного ветеринарного поста «Ташкент-АЭРО» передали детенышей крокодилов Ташкентскому зоопарку на временное хранение. Об этом сообщили в Госкомэкологии Узбекистана.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ташкента таможенники пресекли контрабанду рептилий. Детёнышей крокодила, в количестве 54 штук, перевозили в пластиковых контейнерах, внутри которых также находились фрукты и овощи.

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