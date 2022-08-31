Изъятые из багажа пассажира детеныши крокодила помещены в Ташкентский зоопарк

- Узбекистан, общество
- 15:59, 31 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Государственный комитет по экологии и сотрудники пограничного ветеринарного поста «Ташкент-АЭРО» передали детенышей крокодилов Ташкентскому зоопарку на временное хранение. Об этом сообщили в Госкомэкологии Узбекистана.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Ташкента таможенники пресекли контрабанду рептилий. Детёнышей крокодила, в количестве 54 штук, перевозили в пластиковых контейнерах, внутри которых также находились фрукты и овощи.
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