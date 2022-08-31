Эмомали Рахмон выразил соболезнование в связи со смертью Михаила Горбачёва

- Таджикистан, политика
- 16:03, 31 августа 2022
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CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил соболезнование родным и близким Михаила Горбачёва, передает пресс-служба главы государства.
«Опечалены известием о кончине Михаила Сергеевича Горбачёва. Выражаем наши искренние соболезнования и слова поддержки всем родным и близким покойного. В эти скорбные часы желаем им душевной стойкости и терпения», - говорится в телеграмме таджикского президента.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев скончался в московской Центральной клинической больнице на 92-м году жизни. Как сообщили в ЦКБ, он умер во вторник после тяжелой продолжительной болезни.
Горбачев будет похоронен на Новодевичьем кладбище рядом со своей супругой Раисой Горбачевой.
Дата похорон пока не определена. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что решений о проведении государственных похорон Михаила Горбачева пока нет.
«Пока не могу точно сказать. Сегодня этим вопросом будут заниматься. Будет приниматься решение. Пока не принималось никаких решений», - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос «Интерфакса».
У него также уточнили, планирует ли президент РФ Владимир Путин присутствовать на похоронах.
«Мы пока не знаем, как это все будет. Процедура будет зависеть от пожеланий родных и близких. Сейчас пока еще нет информации», - добавил он.
Ранее в среду два информированных источника сообщили «Интерфаксу», что похороны Горбачева не будут носить государственный характер.
Михаил Горбачев был последним генеральным секретарем ЦК КПСС, а также первым и единственным президентом Советского Союза.