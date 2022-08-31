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24 страны планируют купить беспилотники «Байрактар»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Технический директор «Baykar» Сельчук Байрактар сообщил, что спрос на турецкие беспилотники растет по всему миру. По его словам, уже 24 страны намерены приобрести «Байрактар TB-2».

«На сегодняшний день «Байрактар TB-2» получил запросы из 24 стран. Были подписаны заказы и экспортные контракты. Это число растет с каждым днем. Некоторые из них из Восточной Азии, некоторые — из Европы, так что спрос есть в разных частях света. Спрос на «Aknci» есть также в четырех странах. С ними был подписан экспортный контракт, и на него есть серьезный спрос»,— рассказал Байрактар изданию Aksam.

Ранее сообщалось, что «Baykar» планирует строить завод по производству беспилотников в Украине. В Россию такие аппараты никогда не поставлялись и, по заявлениям представителей компании, не будут.

Источники Bloomberg в декабре 2021 года сообщали, что Украина купила у Турции больше шести боевых БПЛА и готовит заказ еще минимум на 20 дронов.

«Байрактар TB-2» — оперативно-тактический ударный БПЛА, зона действия которого составляет 150 км. Он может нести управляемое вооружение и находиться в воздухе от 12 до 24 часов. За время существования корпорация сотрудничала с такими странами, как Катар, Польша, Ирак, Украина, Ливия и Азербайджан. Последний активно применял БПЛА во время военного конфликта с Арменией в Нагорном Карабахе в 2020 году. Также Bayraktar TB-2 активно применяются ВСУ.

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