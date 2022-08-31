В Ашхабаде жителям не дают собирать бутылки, чтобы не «позорить страну»

CentralAsia (TM) - Сбор пластиковых бутылок до недавнего времени для малоимущих жителей Ашхабада был одним из видов заработка. В пункте приема за килограмм вторсырья платят по 2 маната ($1,18).

Как сообщает издание «Хроника Туркменистана», теперь администрация столицы решила запретить частным лицам собирать бутылки, так как таким образом люди «позорят страну».

Отловом сборщиков бутылок по указанию из администрации занимаются полицейские, которые дежурят у приемных пунктов. Как правило, задержанных людей предупреждают, что теперь собирать бутылки запрещено. Хотя, по словам сборщиков, были случаи, когда правоохранители штрафовали людей на 50 манатов ($29,41).

Собирать и сдавать вторсырье, как оказалось, имеют право теперь только штатные уборщики улиц, числящиеся в ЖКХ. Тем не менее, люди надеются, что запрет будет временным, так как их работа никому не мешает, дает возможность немного заработать, а город становится чище.