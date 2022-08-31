Президенты Кыргызстана и Узбекистана провели телефонный разговор

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 августа провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым. Об этом сообщает пресс-служба главы Узбекистана.

Лидеры Узбекистана и Кыргызстана обменялись искренними поздравлениями в связи с широко отмечаемыми в эти дни национальными праздниками независимости, а также теплыми пожеланиями мира, благополучия и процветания братским народам.

С удовлетворением отмечено последовательное укрепление узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, динамичное развитие многопланового сотрудничества двух стран.

«С начала года объемы взаимной торговли выросли на 30%. Продолжаются активные межрегиональные обмены, реализуются совместные проекты промышленной кооперации, расширяется транспортное сообщение. Проводятся важные культурно-гуманитарные мероприятия», - говорится в сообщении.

В ходе беседы достигнута договоренность о проведении в сентябре этого года очередного заседания межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы.

Отдельное внимание уделено продвижению приоритетных региональных инфраструктурных проектов в сфере транспорта и энергетики, в том числе строительства Камбаратинской ГЭС-1.

Главы государств обсудили вопросы углубления взаимодействия в Центральной Азии и повестку предстоящего Самаркандского саммита ШОС.