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Сборные России и Узбекистана не смогли договориться о проведении товарищеского матча

CentralAsia (UZ) -  Сборные России и Узбекистана не смогли договориться о проведении товарищеского матча, сообщила Eurostavka.

Ранее сообщалось, что сборная России может сыграть товарищеский матч с Узбекистаном в Ташкенте 20 ноября.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях до следующего уведомления из-за проведения военной спецоперации на территории Украины. Сборная России должна была сыграть против Польши в полуфинальном стыковом матче за право попасть на ЧМ-2022 в Катаре.

Последний матч национальная команда провела в ноябре 2021 года.

8 августа Telegram-канал «Мутко против» сообщил о том, что сборная России в сентябре планирует провести два товарищеских матча. Среди возможны возможных соперников называются Иран и Узбекистан.

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