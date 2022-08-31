На Московской бирже начнут торги с узбекским сумом в сентябре

CentralAsia (UZ) - 12 сентября Московская биржа начнет торги валютной парой «узбекский сум — российский рубль». Об этом сообщается в пресс-релизе организатора торгов.

Торги будут проходить на спот-рынке с расчетами «сегодня» и «завтра». Помимо этого участникам торгов и их клиентам будет доступны сделки своп-овернайт.

«Новая валютная пара расширит торговые возможности профессиональных участников рынка, их клиентов — физических и юридических лиц, в том числе субъектов внешнеэкономической деятельности, а также станет дополнительным стимулом развития расчетов в национальных валютах для экономических субъектов обеих стран»,— отмечается в пресс-релизе Мосбиржи.

Валютная пара «узбекский сум — российский рубль» будет торговаться на спот-рынке с расчетами «сегодня» и «завтра». Участникам торгов и их клиентам также будут доступны сделки своп овернайт, уточняет Московская биржа.

О планах торговли на Мосбирже с узбекским сумом стало известно в мае. На это решение, как отмечалось тогда, повлияли западные санкции, снижение объёмов торгов долларом и меры валютного контроля в России.

Ранее российские СМИ писали, что «Россия превратилась в обменник для валютных спекулянтов из Узбекистана». По их данным, узбекистанцы на рубли покупают узбекские сумы, затем меняют их на доллары, привозят в РФ и снова меняют на рубли. Прибыль от подобных операций может составлять до 6% всего за несколько дней.