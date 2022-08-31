Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 августа принял участие в церемонии почтения памяти жертв репрессий в аллее «Шахидлар хотираси» в Ташкенте.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов на своей странице в Телеграм.

По его словам, Мирзиёев принял участие в церемонии почтения памяти жертв репрессий в аллее «Шахидлар хотираси» и возложил цветы к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан».

Узбекский лидер также примет участие в праздничном мероприятии по случаю 31-й годовщины независимости Узбекистана и выступит с поздравлением к народу.