Шавкат Мирзиёев почтил память жертв репрессий

- Узбекистан, общество
- 19:54, 31 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 31 августа принял участие в церемонии почтения памяти жертв репрессий в аллее «Шахидлар хотираси» в Ташкенте.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов на своей странице в Телеграм.
По его словам, Мирзиёев принял участие в церемонии почтения памяти жертв репрессий в аллее «Шахидлар хотираси» и возложил цветы к монументу Независимости в парке «Новый Узбекистан».
Узбекский лидер также примет участие в праздничном мероприятии по случаю 31-й годовщины независимости Узбекистана и выступит с поздравлением к народу.
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