ООН официально объявит, что Монголия является образцовой страной электронного перехода

Учрал Ням-Осор

CentralAsia (MNG) - На заседании кабинета министров обсуждалась работа по активизации национальной программы, связанной с электронным переходом.

В рамках новой политики восстановления произведена реализация Закона о государственном контроле и презентация программы E-Mongolia. В связи с этим премьер-министр дал конкретное задание. Министерство электронного развития и коммуникации уделит особое внимание снижению индекса коррупции. За последние два года парламентом были обсуждены и одобрены несколько законов, — говорит новоназначенный министр электронного развития и коммуникации Учрал Ням-Осор.

С внедрением программы электронной нации можно получить лицензию на добычу полезных ископаемых в электронном виде, а также получить в электронном виде ход работ по зданию до переезда в новую квартиру, как это предусматривает Закон о публичной информации.

Также активизируется работа по рассылке уведомлений об изъятии правительством информации граждан. Также внимание будет уделено внедрению электронных цифровых подписей, связанных с концентрацией капитала, перегруженностью и бюрократизмом государственной службы для использования каждым гражданином. В настоящее время выдано 266 000 цифровых подписей. Поставлена ​​задача ускорить внедрение цифровых подписей. Цифровые подписи будут внедрены в банковских и финансовых услугах. Прокладка оптоволоконного кабеля по пяти удаленным сомонам и пяти портам будет завершена до конца года. Поэтому можно будет ввести цифровые подписи во всеобщее пользование. Таким образом, люди могут получать банковские услуги онлайн, — говорится в сообщении ведомства.

«5-6 сентября 2022 года наше министерство организует международную конференцию совместно с Организацией Объединенных Наций, Правительством и Министерством электронного развития и коммуникаций. В это время Организация Объединенных Наций официально объявит, что Монголия является образцовой страной электронного перехода. В будущем наше министерство следует политике, согласно которой правительство будет поддерживать частный сектор во всех аспектах, не конкурируя между правительством и частным сектором», — сказал Учрал Ням-Осор.

В настоящее время в единую цифровую платформу E-Mongolia интегрировано 685 услуг 63 государственных организаций, а в сельской местности оцифровано 1284 услуги. На сегодняшний день через систему гражданами и предприятиями получено 14,4 млн услуг, из которых в государственный бюджет поступило 10,4 млрд тугриков (около $ 3,5 млн).

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