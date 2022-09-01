Монголия привержена агрессивному ужесточению денежно-кредитной политики

CentralAsia (MNG) - 31 августа Кабинет министров Монголии провел очередное заседание с новыми структурами и новыми министрами. Новоназначенный министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд огласил последние решения правительства.

Правительство идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики, направленной на установление контроля над инфляцией, которая в настоящее время составляет 14,1% в год. Инфляция за первые семь месяцев 2022 года составила 15,7 процента. Инфляция замедлилась в июле из-за падения цен на мясо и овощи. В Монголии рост инфляции в основном был вызван внешним сальдо по товарам и услугам. Общее сальдо бюджета достигло 1,3 миллиарда долларов США. Поэтому Монголия продолжит ужесточение монетарной политики. Страна с населением 3,4 миллиона человек повысила процентные ставки в четыре раза с 2022 года до 10 процентных пунктов.

Тем не менее, более высокие процентные ставки также снижают доступность жилья и снижают цену для потенциальных покупателей на и без того жестком рынке недвижимости.

Премьер-министр поручил соответствующим должностным лицам еще больше активизировать реализацию закона и создать рабочую группу по его мониторингу.

Разработать оптимальную схему финансирования, необходимого для резервирования муки и мяса

Соответствующим должностным лицам поручено активизировать реализацию закона в целях недопущения подорожания и дефицита основных товаров, вызванных международным кризисом, и снижения их воздействия, а также разработать оптимальную схему финансирования, необходимую для создания резервов муки и мяса населения. потребностей в 2023 году, и оперативно организовать его реализацию.

Министру энергетики Б.Чойжилсурэну и руководителю Управления по добросовестной конкуренции и защите прав потребителей С.Мунхчулууну поручено представить на очередное заседание Кабинета Министров меры, принимаемые для предотвращения искусственного дефицита и удорожания поставок товаров и продуктов народного потребления.

Назначены заместители министров и госсекретари некоторых министерств

На своем заседании Кабмин также утвердил назначения заместителей министров и статс-секретарей некоторых министерств.

В частности, Б.Болор-Эрдэнэ была назначена заместителем министра цифрового развития и связи, Ж.Бат-Эрдэнэ – заместителем министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности, а Л.Халтар – заместителем министра развития дорог и транспорта.

Кроме того, Ч.Золбаяр и Н.Тавинбэх временно назначены госсекретарями Министерства цифрового развития и связи и Министерства энергетики соответственно.

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