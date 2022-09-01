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В Монголии у чиновников конфисковали 587 автомобилей, которые использовались не по назначению

CentralAsia (MNG) -  С апреля в общей сложности 159 монгольских высокопоставленных чиновников, таких как директора, заместители и советники, были уволены с государственных должностей в соответствии с Законом о мерах жесткой экономии.

Кроме того, Монголия запретила чиновникам использовать государственные транспортные средства и конфисковала 587 автомобилей, которые использовались не по назначению государственными чиновниками ниже министров. Таким образом, правительство Монголии сэкономило 1,4 миллиарда тугриков ($ 438 160) для государственного бюджета на 2022 год.

Правительство постановило закрыть некоторые государственные предприятия, модифицировать и рационализировать деятельность структур, работающих в той же сфере, и сократить ненужные расходы.

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