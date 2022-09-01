Школьников будут обслуживать 245 автобусов по всей столице Монголии

CentralAsia (MNG) - Создавая благоприятную для детей и безопасную среду на территории школы, по всей столице реализуется проект «Школьный автобус», в рамках которого учащиеся могут бесплатно ездить между домом и школой.

В 2022-2023 учебном году проект комфортного и безопасного подвоза школьников автобусами, соответствующими техническим требованиям, вступил в силу в четвертый раз.

В рамках проекта «Школьный автобус» подписано соглашение с администратором столичного губернатора и ООО «Моннис» на импорт 75 детских автобусов. Сейчас прибыло 25 автобусов и еще 50 ожидаются. Поэтому до сдачи оставшихся 50 автобусов велась подготовка к запуску с 5 сентября 24 автобусов по 24 направлениям.

Ряд столичных школ предоставляют своим ученикам транспортные услуги между домом и школой на собственных или арендованных автобусах. Всего 220 «детских автобусов» обслуживают 102 школы. Подсчитано, что в этих школах обучается более 80 000 учеников, и более 10% из них пользуются детским автобусом. Большинство школ с «детским автобусом» являются частными школами. 37 государственных школ будут обслуживать своих учеников на 41 автобусе, а 65 негосударственных школ будут обслуживать своих учеников на 179 автобусах.

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