Будет проведено сравнительное изучение деревянных конструкций и памятников архитектуры Монголии и Кореи

CentralAsia (MNG) - Вчера заместитель министра культуры М. Батбаяр принял заместителя начальника отдела исследования памятников строительства и архитектуры Национального института исследования культурного наследия Республики Корея Шим Донгжуна и сотрудников института Кауг Джекуана, И Сосана и Т. Эрдэнэцогт.

В сотрудничестве с Национальным центром культурного наследия Монголии и Национальным институтом исследований культурного наследия Республики Корея будет проведено исследование для сравнения данных о деревянных строениях и архитектурных памятниках Монголии с деревянными строениями и архитектурными памятниками Южной Корея.

Кроме того, ведется подготовка к реализации проекта «Сравнительное исследование деревянных строений и зодчества Восточной Азии» с целью создания первичных материалов культурного наследия восточноазиатского деревянного зодчества начиная с 2023 года.

По сообщению Министерства культуры, заместитель министра культуры М.Батбаяр выразил Шим Донгжуну, что будет поддерживать и сотрудничать в деле охраны памятников монументального искусства в Монголии, анализа текущей ситуации, сравнительного изучения и дальнейшей реставрации.

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