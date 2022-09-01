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Юниорская женская сборная Монголии по баскетболу едет на чемпионат Азии

CentralAsia (MNG) -  Чемпионат Азии по баскетболу среди юношей до 18 лет пройдет в индийском Бангалоре с 5 по 11 сентября.

Сборная Монголии вчера/31.08.2022/ покинула страну, чтобы выступить в дивизионе B этого чемпионата.

Юниорская женская сборная Монголии, участвующая в чемпионате, впервые принимает участие в организованном ФИБА континентальном турнире женских баскетболисток, —сообщает Монгольская баскетбольная ассоциация.

Наша сборная окажется в одной группе с Гонконгом, Малайзией и Иорданией в дивизионе турнира B. Первый матч состоится 5 сентября против Гонконга, 6 сентября против Малайзии и 7 сентября против Иордании.

Состав юношеской сборной Монголии:

  1. Г.Анударь
  2. А.Хонгорзул
  3. Ц.Саранцэцэг
  4. Э.Энхбуян
  5. Н.Намуундарь
  6. Б.Нямцэцэг
  7. Б.Болор-эрдэнэ
  8. Б.Цэрэндолгор
  9. Г.Энхжин
  10. Н.Нандинхүслэн
  11. Т.Халиун
  12. Б.Номин

Тренеры: Г.Ундрах, Б.Алтанзаяа и Б.Дэлэг.

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