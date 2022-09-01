Юниорская женская сборная Монголии по баскетболу едет на чемпионат Азии

CentralAsia (MNG) - Чемпионат Азии по баскетболу среди юношей до 18 лет пройдет в индийском Бангалоре с 5 по 11 сентября.
Сборная Монголии вчера/31.08.2022/ покинула страну, чтобы выступить в дивизионе B этого чемпионата.
Юниорская женская сборная Монголии, участвующая в чемпионате, впервые принимает участие в организованном ФИБА континентальном турнире женских баскетболисток, —сообщает Монгольская баскетбольная ассоциация.
Наша сборная окажется в одной группе с Гонконгом, Малайзией и Иорданией в дивизионе турнира B. Первый матч состоится 5 сентября против Гонконга, 6 сентября против Малайзии и 7 сентября против Иордании.
Состав юношеской сборной Монголии:
- Г.Анударь
- А.Хонгорзул
- Ц.Саранцэцэг
- Э.Энхбуян
- Н.Намуундарь
- Б.Нямцэцэг
- Б.Болор-эрдэнэ
- Б.Цэрэндолгор
- Г.Энхжин
- Н.Нандинхүслэн
- Т.Халиун
- Б.Номин
Тренеры: Г.Ундрах, Б.Алтанзаяа и Б.Дэлэг.
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