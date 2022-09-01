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Кита Тилли выступит о Монголии в церковном центре Святого Альдхельма в Британии

CentralAsia (MNG) -  В сентябре в одной из церквей Уэймута состоится лекция под названием «Монголия». (Уэймут — город в графстве Дорсет в Юго-Западной Англии, административный центр района (боро) Уэймут-энд-Портленд). Город находится в 13 километрах к югу от Дорчестера. Численность жителей составляет около 52 000 человек. В 2009 году британские археологи близ Уэймута обнаружили в братской могиле обезглавленные скелеты викингов. Учёные полагают, что это результат резни, которую местные жители устроили заморским вторженцам.

Выступление Кейта Тилли представлено Ассоциацией Национального фонда Южного Дорсета (National Trust South Dorset Association - NTSDA) и состоится в церковном центре Святого Альдхельма на Спа-роуд в Уэймуте во вторник, 13 сентября, в 14:30.

Это рассказ о захватывающем путешествии спикера в Монголию, посещение пустыни Гоби, фестиваль беркутов, знакомство с увлекательной жизнью юрточных народа и легендарного Чингисхана.

Выступление стоит 3 фунта стерлингов для членов NTSDA и 4 фунта стерлингов для нечленов, и нет необходимости бронировать заранее, — сообщает церковь.

NTSDA является одним из местных отделений Национального треста, британской природоохранной благотворительной организации, работающей над сохранением и защитой исторических и зеленых мест, а также открытием их для публики.

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