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Монгольские спортсмены-бодибилдеры примут участие в чемпионате Азии с самой большой командой

CentralAsia (MNG) -  Монгольская ассоциация развития бодибилдинга и фитнеса приняла решение об участии в 55-м чемпионате Азии IFBB Asian champion, который пройдет в Бишкеке, Кыргызстан, со 2 по 5 сентября 2022 года с участием 22 спортсменов в 8 категориях и 4 советов директоров.

В этом соревновании примут участие спортсмены из более чем 34 стран, таких как Китай, Япония, Корея, Иран и др., и оно проводится с большим размахом. Для спортсменов Монголии такое количество бодибилдеров впервые принимает участие в соревнованиях.

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса была основана в 1946 году братьями Беном Джо Вейдером, которые основали IFBB в Монреале и были ее первыми президентами. IFBB насчитывает более 210 стран-членов и за свою 73-летнюю историю успешно организовала более 2000 национальных, региональных и континентальных чемпионатов.

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