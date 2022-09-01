Китай, Монголия и Россия укрепят координацию в международных и региональных делах — заместитель министра МИД КНР

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй во вторник принял участие в виртуальной встрече с заместителями министров иностранных дел Монголии и России, на которой они договорились о дальнейшем укреплении взаимной координации.

Ма высоко оценил прогресс, достигнутый тремя сторонами после пятой трехсторонней встречи глав государств Китая, Монголии и России. Ма сказал, что прогресс наблюдается в сферах политики, экономики и торговли, борьбы с пандемией, гуманитарных наук, международного сотрудничества и других областях, по данным министерства иностранных дел Китая.

Пятая трехсторонняя встреча состоялась в июне 2019 года, на которой лидеры трех сторон обязались укреплять трехстороннее сотрудничество.

Ма сказал, что три стороны должны полностью реализовать важный консенсус, достигнутый главами трех стран, активно продвигать Среднесрочную дорожную карту по развитию трехстороннего сотрудничества между Китаем, Монголией и Россией, а также работать над строительством экономического коридора Китай-Монголия-Россия.

По словам Ма, три стороны должны также исследовать и развивать новые секторы роста для трехстороннего сотрудничества, укреплять координацию и сотрудничество в международных и региональных делах и добиваться общего развития.

Монголия и Россия полностью признают положительные результаты, достигнутые в трехстороннем сотрудничестве за последние годы, и готовы активизировать координацию и работать вместе для достижения большего результата в трехстороннем сотрудничестве. Они также обменялись мнениями по ключевым направлениям сотрудничества на следующем этапе.

Китай, Монголия и Россия подписали 23 июня 2016 года план развития экономического коридора, связывающего трех соседей, обязавшись улучшить транспортное сообщение и экономическое сотрудничество в приграничных регионах.

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