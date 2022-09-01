Jade Gas обнаружила огромные запасы газа в монгольской Гоби

CentralAsia (MNG) - Jade Gas Holdings доставила значительные условные ресурсы на свой флагманский проект TTCBM в регионе Южная Гоби в Монголии.

Компания Jade представила оценку валовых условных ресурсов метана угольных пластов района Красного озера в Монголии на сегодняшний день, что 1C в 118 млрд куб. футов, 2C в 246 млрд куб. футов и 3C в 305 млрд куб. Оценка условных ресурсов была составлена технической группой Jade в Австралии и Монголии с использованием стандартных отраслевых методов.

Управляющий директор и главный исполнительный директор Jade Крис Джеймисон (Chris Jamieson) сказал: «Наш первый резерв ресурсов на нашем флагманском проекте TTCBM является крупнейшим в Монголии и, что очень важно, охватывает лишь небольшую часть перспективной площади в пределах нашего разрешения.

«Первоначальные валовые 2C условные ресурсы в размере 246 миллиардов кубических футов газа являются прочной основой, которая демонстрирует значительный масштаб и потенциал, которые нас ждут впереди. Это также должно свидетельствовать об уверенности рынка и потенциальных клиентов, поскольку компания продолжает выполнять свои амбиции стать значимым производителем газа в Монголии.

«Мы находимся в захватывающем моменте в нашем путешествии, поскольку мы не только переводим проект TTCBM на следующий этап испытаний, но также изучаем и оцениваем другие наши весьма перспективные разрешения в Шивээ-Говь, Дорнод Говь и Баруун-Наран».

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