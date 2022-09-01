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Монгольский фестиваль беркутчи — 2022 проведут в октябре

CentralAsia (MNG) -  Фестиваль беркутчи в Монголии — показательные выступления казахских охотников с беркутами, и в целом демонстрация аутентичной культуры монгольских казахов, компактно проживающих в Западной Монголии.

На «Беркутчи» собираются местные охотники в эффектных меховых нарядах и в течение нескольких дней демонстрируют старинное искусство — охоту с беркутами. На фоне бескрайних степей Монголии это зрелище выглядит потрясающе!

Фестиваль беркутчи — 2022 будет организован 1-2 октября в сомоне Бугат аймака Баян-Өлгий Монгольской ассоциацией охотников с беркутами в сотрудничестве с Министерством окружающей среды и туризма, администрацией аймака Баян-Өлгий и аймачного департамент окружающей среды и туризма.

Ожидается, что около 100 дрессировщиков беркутов из 13 сомонов аймака примут участие в традиционном фестивале, сохраняя наследие и демонстрируя навыки дрессировщиков и птиц. Участники фестиваля будут соревноваться за награды «Лучший выловленный беркут и владелец», «Лучший беркут в охоте на добычу» и «Лучший беркут в обнаружении своего хозяина на расстоянии», одетые в полные охотничьи регалии беркутчи и лучших спортсменов Кок-бору.

Поскольку Монголия является одной из немногих оставшихся стран, сохранивших 6000-летнюю традицию охоты с беркутами, фестиваль проводится два раза в год: один проходит весной в Улан-Баторе, а другой осенью в аймаке Баян-Өлгий.

Мероприятие, начатое в 2000 году, направлено на возрождение обычаев и традиций охоты с беркутами казахского народа в Монголии, передачу культуры охоты с беркутами в наследство молодому поколению, популяризацию этой традиции среди туристов и превращение ее в туристический продукт.

В 2010 году ЮНЕСКО внесла практику охоты с беркутами, также известную как соколиная охота, в свой Репрезентативный список нематериального наследия человечества.

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