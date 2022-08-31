Посол США завершает свою трехлетнюю дипмиссию в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Посол США в Узбекистане Дэниел Розенблюм завершает свою трехлетнюю дипмиссию в Ташкенте. В связи с этим, сегодня 31 августа в МИД прошла встреча с его участием.

В начале встречи и.о. министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов поздравил посла с награждением, в соответствии с указом президента РУз, орденом «Дустлик». Отмечалось, что это является высокой оценкой его вклада в укрепление узбекско-американского стратегического партнерства.

Дэниел Розенблюм подчеркнул, что за период своей работы в Узбекистане стал свидетелем масштабных реформ, способствовавших динамичному прогрессу республики во всех сферах. Сообщил о приверженности правительства США к всемерной поддержке реализуемого в Узбекистане курса динамичных преобразований.

В первую очередь, посол выделил работу в сфере образования, в частности, успех в обучении английскому языку и ИТ-технологий на местах. Был рад лично видеть это, посещая школы, - отмечает он. Вторая сфера – это здравоохранение, а именно наше сотрудничество в борьбе в пандемией. Третье направление – успехи в сфере безопасности и обороны.

Посол выразил благодарность узбекской стороне за поддержку и созданные благоприятные условия для осуществления его дипломатической деятельности в стране, заверив, что останется другом Узбекистана на любой должности.

Следующая точка работы Дэниеля Розенблюма – Казахстан.