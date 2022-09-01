Правительство Монголии заплатило более $153 млн за урегулирование спора о шахтах «Эрдэнэт» и «Монрос»

CentralAsia (MNG) - Монгольская медная корпорация (The Mongolian Copper Corporation — MCC) объявила в среду, что получила от правительства Монголии платеж в размере 153,5 млн долларов за рудники «Эрдэнэт» и «Монрос».

Платеж связан с давним спором вокруг 49%-ной собственности на рудники «Эрдэнэт» и «Монрос», которые MCC приобрела в 2016 году у российской компании Ростех.

«Этот шаг соответствует резолюции парламента и решению Конституционного суда, который пришел к выводу, что MCC должна получить компенсацию в размере суммы, уплаченной ею за долю в шахтах», — говорится в пресс-релизе компании.

MCC заявила, что продолжает работать с правительством, чтобы урегулировать непогашенный остаток к концу года.

«Эрдэнэт», производящий 530 000 тонн руды в год, является одним из крупнейших медных и молибденовых рудников в Азии и основным налогоплательщиком в экономике страны, оцениваемой в 12 миллиардов долларов.

«Эрдэнэт» и «Монрос» изначально были совместными предприятиями СССР и правительства Монголии.

В 2015 году MCC обратилась в «Ростех» с просьбой изучить идею приобретения доли в шахтах, и в течение 2015 и 2016 годов переговоры продолжались.

В июне 2016 года правительство издало постановление, которым отказалось от преимущественного права покупки акций «Ростеха» в «Эрдэнэт» и «Монрос».

В июне 2016 года MCC приобрела акции «Ростеха» в «Эрдэнэт» и «Монрос» за 400 млн долларов, но в 2017 году власти объявили, что пакет акций MCC в «Эрдэнэт» будет передан правительству и что правительство не вправе отказываться от своих преимущественных прав.

Состоялся длительный судебный спор, кульминацией которого стало решение Конституционного суда Монголии в феврале 2018 года о том, что MCC должна быть компенсирована сумма, уплаченная «Ростеху» за пакеты акций шахт.

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