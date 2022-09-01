Талибы запрещают студенткам выезжать из Кабула на учебу

CentralAsia (CA) - Талибы (находящиеся под санкциями ООН за терроризм) отказали студенткам в выезде из афганской столицы на учебу в Казахстан и Катар, сообщает Wionews.

Как девушки, так и юноши планировали покинуть Кабул, но только юношам было разрешено вылететь из Афганистана на учебу, сообщили в пятницу, 26 августа, источники, знакомые с ситуацией. Многие афганские студенты также учатся в Индии.

После вывода американских войск из страны и краха поддерживаемого США правительства в сентябре 2021 года к власти пришло временное афганское правительство во главе с талибами.

Талибы уже запретили афганским женщинам работать вне дома и ввели гендерную сегрегацию в школах. Девочкам не разрешается получать образование после шестого класса.

Более того, талибы заставили всех женщин закрывать лицо в общественных местах, также женщинам не разрешается участвовать в развлекательных мероприятиях и посещать парки одновременно с мужчинами.

После того, как талибы захватили Афганистан в августе 2021 года, они ввели политику, жестко ограничивающую основные права, особенно женщин и девочек. Декреты талибов запрещают женщинам путешествовать без сопровождения родственника-мужчины и требуют, чтобы лица женщин были закрыты в общественных местах, включая женщин-телеведущих.

Более того, талибы демонтировали систему, чтобы реагировать на насилие по половому признаку, создали новые барьеры для доступа женщин к медицинскому обслуживанию, не давали женщинам-работницам по оказанию помощи выполнять свою работу и нападали на протестующих за права женщин.

С тех пор как они взяли под свой контроль страну в прошлом году, талибы нарушили права женщин и девочек на образование, работу и свободное передвижение и уничтожили систему защиты и поддержки тех, кто спасается от домашнего насилия. Группа также задерживала женщин и девочек за незначительные нарушения дискриминационных правил и способствовала резкому увеличению числа детских, ранних и принудительных браков в Афганистане.

Несколько правозащитных групп призвали талибов осуществить серьезные изменения в политике и мерах по защите прав женщин и девочек. Талибы ранее обещали инклюзивное общество и равенство на своей первой пресс-конференции после захвата Афганистана, однако их действия отражают другую картину.

Существуют ограничения на передвижение, образование и свободу выражения женщин, что создает угрозу их выживанию.

По словам местных жителей, талибы не позволяют женщинам пользоваться смартфонами, а министерство по делам женщин часто вымогает деньги за обеспечение необходимой защиты.

Около 80% женщин, работающих в СМИ, потеряли работу, а когда дело доходит до государственных должностей, власти заменяют их родственниками-мужчинами. Почти 18 млн женщин в стране борются за здоровье, образование и социальные права.

По данным AFP, количество ранних и принудительных браков также резко возросло за последний год.