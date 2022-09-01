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За сутки в Монголии выявлено 95 новых случаев заражения COVID-19

CentralAsia (MNG) -  Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 95 новых случаев заражения COVID-19.

Из них 47 человека — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 48 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении. Завозных случаев зарегистрировано не было.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 2 129 (+1) человек.

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